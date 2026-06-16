شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بالعام الهجري الجديد وتؤكد مواصلة دورها الوطني في دعم أمن التزود بالطاقة

خبرني - رفعت شركة مصفاة البترول الأردنية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين فيها، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، والأسرة الأردنية، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ.

وأكدت الشركة أن هذه المناسبة المباركة تشكل فرصة لاستحضار المعاني العظيمة للهجرة النبوية الشريفة وما حملته من قيم العزيمة والإرادة والعمل والتخطيط، والتي شكلت نموذجاً خالداً في بناء الدولة وترسيخ أسس التنمية والازدهار.

وقالت الشركة إن استقبال عام هجري جديد يدفع نحو تجديد الالتزام بمواصلة العمل والإنجاز وخدمة الوطن، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها مصفاة البترول الأردنية باعتبارها إحدى الركائز الصناعية والاقتصادية المهمة في المملكة، والداعم الرئيس لأمن التزود بالمشتقات النفطية والطاقة.

وأضافت أن الشركة واصلت خلال السنوات الماضية تنفيذ برامجها التطويرية والتشغيلية الهادفة إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز موثوقية التزويد بالمشتقات النفطية في مختلف الظروف، بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكدت أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة لجهود كوادرها الوطنية التي تواصل العمل بكفاءة واقتدار للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية للتحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشددت الشركة على أن مسيرة العطاء والإنجاز ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز قدرات الشركة التنافسية وتطوير بنيتها التشغيلية، بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والمجتمع المحلي.

وفي ختام التهنئة، ابتهلت شركة مصفاة البترول الأردنية إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الأردن آمناً مستقراً مزدهراً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.