النشامى بالزي الأبيض أمام النمسا في افتتاح مشوارهم المونديالي

خبرني - قال الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء، إن المنتخب الوطني سيظهر بالزي الأبيض في مباراته أمام نظيره النمساوي، صباح الأربعاء، على ستاد سان فرانسيسكو باي إريا في الولايات المتحدة، فيما سيرتدي المنتخب النمساوي الزي الأحمر والأسود.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة النمسا عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأردن، يوم الأربعاء 17 حزيران، على ستاد سان فرانسيسكو باي إريا.

وأنهى المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، الاثنين، على ملعب سان خوزيه بارك، بقيادة المدير الفني جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.

وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن تواجد "النشامى" في كأس العالم هو نتاج عمل طويل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنتخب يضم عدداً من اللاعبين الواعدين القادرين على بناء مستقبل الفريق.

وأضاف أن الفريق متحمس لانطلاق المشوار في البطولة أمام منتخب قوي مثل النمسا، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، مع التعويل على دعم الجماهير الأردنية في المدرجات.

من جانبه، قال قائد المنتخب إحسان حداد إن جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية ومعنويات مرتفعة، مؤكداً الاستعداد لتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس.

وأضاف أن عزف السلام الملكي الأردني في هذا المحفل العالمي يمثل لحظة فخر واعتزاز ودافعاً كبيراً لتقديم أفضل أداء ممكن.

إلى ذلك، عقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، حيث جرى استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يظهر المنتخب الوطني بالزي الأبيض، فيما يرتدي المنتخب النمساوي الزي الأحمر والأسود.

ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يلتقي في مباراته الثانية نظيره الجزائري يوم 23 حزيران، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الأرجنتين يوم 28 من الشهر ذاته، وجميع المباريات بتوقيت الأردن.