الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام

خبرني - استقر الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أيام، إذ أدى الاتفاق لإنهاء حرب إيران إلى تعزيز الرغبة في المخاطرة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستوى 99.66 نقطة، وارتفع المؤشر ​اثنين بالمئة منذ اندلاع الصراع لأول مرة في نهاية فبراير 2026 في رد فعل ​متقلب على ⁠وقف إطلاق النار الهش والهجمات المتبادلة المنتظمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، لكن ذلك لم يمنع ترحيب الأسواق العالمية بالأنباء وانخفاض أسعار النفط.

ويتركز اهتمام ​المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي ​الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر عقدها في الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت نهاية الصراع جاءت ⁠متأخرة جدا لدرجة أنها لم تخفف المخاوف بشأن التضخم على المدى القريب.