هواجس إسرائيلية من تنامي الجيش المصري

خبرني - في ظل حالة من القلق المتصاعد في تل أبيب، تتخذ مصر خطوات ضخمة لتحديث ترسانتها المدرعة، مما يعيد إلى السطح مخاوف إسرائيل من تغيير موازين القوة العسكرية في المنطقة.

وقالت منصة ناتسيف نت الإسرائيلية إن موافقة واشنطن مؤخرا على صفقة ضخمة لتطوير 555 دبابة أبرامز M1A1 من أصل 1130 دبابة مصرية، أثارت حالة من التوتر والترقب في الأوساط الأمنية الإسرائيلية.

وسيتولى مصنع 200 الحربي في منطقة أبو زعبل - شمال القاهرة -، وهو الوحيد خارج الولايات المتحدة القادر على إنتاج مكونات هذا الطراز، إدارة مشروع التطوير الذي تبلغ تكلفته نحو 4.69 مليار دولار.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا التطوير الشامل ينقل الدبابات إلى التكوين M1A1 SA المتقدم، مما يمنحها قدرات قتالية فتاكة تشمل الخرائط الرقمية للوعي الظرفي، وأنظمة الرؤية الليلية والحرارية المتطورة، وتدريعا محصنا ضد الصواريخ، فضلا عن محركات ونقل حركة جديدة.

وأوضحت أن هذه القدرات تجعل فيلق المدرعات المصري واحدا من أكثر الجيوش تقدما وفتكا في المنطقة، بقدرات قتالية عالية في كل الظروف، وهو ما يثير قلق تل أبيب بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن مصادر أمنية إسرائيلية تتابع بقلق بالغ هذا التضخم العسكري المصري الذي لا يشمل الدبابات فحسب، بل غواصات وحاملات طائرات وأنظمة دفاع جوي.

وأكدت أن تل أبيب تدرك جيدا أن هذه الترسانة الضخمة مصممة ومجهزة لخوض حروب ضد جيوش نظامية وليس فقط لمكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى أن القلق الإسرائيلي يتضاعف بسبب تقارير ترصد بناء بنى تحتية لوجستية ضخمة ومستودعات وقود في شبه جزيرة سيناء، وهي خطوات تتيح للقوات المصرية حركة سريعة وواسعة نحو الشرق، مما يفرض على إسرائيل مراقبة دقيقة ومستمرة لتوزيع وانتشار القوات المصرية رغم اتفاقية السلام.

وتراقب الأوساط الأمنية الإسرائيلية بحذر شديد أي تغييرات في التوازنات العسكرية على الجبهة الجنوبية، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وتخشى تل أبيب من أن تكون القدرات القتالية الحديثة والبنى التحتية اللوجستية الجديدة لمصر غطاء لتجاوز القيود المفروضة، مما يعيد الحسابات العسكرية الإسرائيلية إلى مربع التوتر ويضع الجبهة الجنوبية على رأس أولويات التخطيط الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي.