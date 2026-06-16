معاملة مختلفة للعلم السعودي في مونديال 2026 أمام أوروغواي

خبرني - خطف العلم السعودي الأضواء خلال مباراة المنتخب السعودي أمام أوروغواي في كأس العالم 2026، بعدما ظهر استثناء وحيدا بين أعلام المنتخبات المشاركة خلال مراسم ما قبل المباراة.

ففي الوقت الذي وضعت فيه أعلام المنتخبات على أرضية الملعب وفق البروتوكول المتبع في البطولة، ظل العلم السعودي مرفوعا عن الأرضية، ما أثار تساؤلات واسعة بين الجماهير ووسائل الإعلام حول أسباب هذا الاستثناء.

ويعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعلم السعودي، الذي يتضمن الشهادة الإسلامية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" مكتوبة بخط عربي، وهي عبارة ذات قدسية دينية كبيرة لدى المسلمين.

ولهذا السبب تراعى عند استخدام العلم السعودي ضوابط خاصة تضمن عدم وضعه على الأرض أو تعريضه لأي استخدام قد يفسر على أنه انتقاص من رمزيته الدينية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع العلم السعودي بشكل مختلف في الأحداث الرياضية الدولية.



ففي مناسبات سابقة، جرى تجنب استخدامه على بعض المنتجات أو المواد التي قد تتعرض للدوس أو الرمي، احتراما لما يحمله من نص ديني مقدس.

وخلال مواجهة السعودية وأوروغواي، التي انتهت بالتعادل 1-1 فجر اليوم الثلاثاء، ظهر العلم السعودي مرفوعا في مكان مخصص بدلا من وضعه على أرضية ملعب كانساس سيتي، في مشهد وصفه كثيرون بأنه يجسد التوازن بين احترام الخصوصية الدينية للدول المشاركة والالتزام بالبروتوكولات التنظيمية للبطولات الكبرى.

ولقي هذا المشهد تفاعلا واسعا بين الجماهير العربية والإسلامية، التي اعتبرت الخطوة رسالة تقدير واحترام للرموز الدينية والثقافية ضمن أكبر حدث كروي في العالم.