مصر.. ضبط سموم في مصانع أسماك

خبرني - شنت السلطات الرقابية المصرية بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأسماك الفاسدة ومواد التمليح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشآت تصنيع غذائي.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، بأن الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، بالتنسيق مع فرع الهيئة بالشرقية، نفذت مداهمات لعدد من منشآت تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية، بناءً على توجيهات رئيس الهيئة الدكتور طارق الهوبي لرفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية.

ووفقاً للبيان، نجح مأمورو الضبط القضائي في ضبط نحو 1850 كيلوغراماً من الملح المتحجر والمتكتل الذي تظهر عليه علامات واضحة تؤكد عدم صلاحيته للاستخدام في عمليات التصنيع الغذائي وتمليح الأسماك، بالإضافة إلى وضع اليد على 100 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة والسامة تماماً وغير الصالحة للاستهلاك البشري قبل طرحها في الأسواق.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ الكامل على المضبوطات، مشددة على مواصلة وتكثيف حملاتها الرقابية الصارمة في مختلف المحافظات المصرية للضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول الإضرار بالصحة العامة للمستهلكين.