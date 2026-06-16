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  • برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن تكرّم رامي فايز القواسمي ضمن 15 شخصية وطنية بارزة

برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن تكرّم رامي فايز القواسمي ضمن 15 شخصية وطنية بارزة

  • 16 حزيران 2026
  • 11:17
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي جمعية خليل الرحمن تكرّم رامي فايز القواسمي ضمن 15 شخصية وطنية بارزة

خبرني - تشرفت بتكريمي من معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي وجمعية خليل الرحمن، وأعتز بهذه اللفتة الكريمة التي أعتبرها وسام تقدير ومسؤولية في الوقت ذاته.

هذا التكريم لا يمثل لحظة فخر شخصية فحسب، بل هو تقدير لكل جهد جماعي، وتجسيد للإيمان بأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار هو الطريق الأمثل لصناعة التغيير وبناء المستقبل.

إن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة للدعم الذي يحظى به أبناء الأردن، وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حفظهما الله، اللذين يواصلان دعم مسيرة التحديث وتمكين الشباب وتعزيز الريادة والابتكار في مختلف القطاعات.

وأؤمن بأن الاستثمار في المعرفة، وتمكين الشباب، وتطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال، سيبقى من أهم المحركات لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ليس في الأردن فحسب، بل في العالم العربي بأسره.

كل الشكر والتقدير لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة، ولكل من يؤمن بأن العمل الجاد والإصرار قادران على صناعة أثر حقيقي يمتد إلى المستقبل.

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