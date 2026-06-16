*
الثلاثاء: 16 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

  • 16 حزيران 2026
  • 10:50
عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

خبرني - أسرة جامعة عمان الأهلية ممثّلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات . وكل عام وأنتم بألف خير.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية
قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية
  • 2026-06-16 10:49
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور أحمد ناصر الدين
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور ...
  • 2026-06-16 02:33
ملتقى الثقافات في
ملتقى الثقافات في "الشرق الأوسط".. لوحة عربية ثرية من الأمل والهدف والمصير ال...
  • 2026-06-15 22:05
أسرة جامعة عمان العربية تتقدم بأصدق عبارات الفخر والاعتزاز لمنتخبنا الوطني الأردني بمناسبة مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026
أسرة جامعة عمان العربية تتقدم بأصدق عبارات الفخر والاعتزاز لمنتخبنا الوطني ال...
  • 2026-06-15 13:43
مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026
مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026
  • 2026-06-14 15:35
جامعة الزيتونة الأردنية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة السلامة المرورية
جامعة الزيتونة الأردنية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق توقّعان مذكر...
  • 2026-06-14 12:50