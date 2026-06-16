قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية

خبرني - أعلن نادي الارينا في جامعة عمان الاهلية عن قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 لمدة 4 أسابيع ، وذلك وفق التالي :

• من 21 / 6 / 2026 حتى 16 / 7 / 2026 ولمدة 4 أسابيع

• من الأحد إلى الخميس - 9:00 صباحًا - 2:00 ظهرًا

• الأعمار: من 6 إلى 15 سنة

(غير مختلط )

• أنشطتنا:

سباحة - كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة

سكواش و ريشة - فنون قتالية - جمباز

Zumba - Tabata - Telematch

حرف يدوية - أغاني وألعاب

• نشاطات إضافية برسوم مثل:

- البولينغ

- رحلات خارجية

* استعدوا لصيف لا يُنسى مليء بالمرح، الحركة، والتجارب الجديدة.

• سيتم تمديد فترة النادي الصيفي شهر إضافي حسب الإقبال.

• أماكن محدودة – سجّل الآن وخلي صيف طفلك مميز.

• للاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية:

0797743405

0787746108

0787746103