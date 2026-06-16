قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية

خبرني - أعلن نادي الارينا في جامعة عمان الاهلية عن قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 لمدة 4 أسابيع ، وذلك وفق التالي :
• من 21 / 6 / 2026 حتى 16 / 7 / 2026 ولمدة 4 أسابيع
• من الأحد إلى الخميس - 9:00 صباحًا - 2:00 ظهرًا
• الأعمار: من 6 إلى 15 سنة
(غير مختلط )
• أنشطتنا:
سباحة - كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة
سكواش و ريشة - فنون قتالية - جمباز
Zumba - Tabata - Telematch
حرف يدوية - أغاني وألعاب
• نشاطات إضافية برسوم مثل:
- البولينغ
- رحلات خارجية
* استعدوا لصيف لا يُنسى مليء بالمرح، الحركة، والتجارب الجديدة.
• سيتم تمديد فترة النادي الصيفي شهر إضافي حسب الإقبال.
• أماكن محدودة – سجّل الآن وخلي صيف طفلك مميز.
• للاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية:
0797743405
0787746108
0787746103