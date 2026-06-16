*
الثلاثاء: 16 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية

  • 16 حزيران 2026
  • 10:49
قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية

خبرني - أعلن نادي الارينا في جامعة عمان الاهلية عن قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 لمدة 4 أسابيع ، وذلك وفق التالي :
•    من 21 / 6 / 2026  حتى 16 / 7 / 2026 ولمدة 4 أسابيع
•    من الأحد إلى الخميس -  9:00 صباحًا - 2:00 ظهرًا
•    الأعمار: من 6 إلى 15 سنة
(غير مختلط )
•    أنشطتنا:
سباحة -  كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة
سكواش و ريشة - فنون قتالية - جمباز
Zumba - Tabata -  Telematch
حرف يدوية - أغاني وألعاب
•    نشاطات إضافية برسوم مثل:
- البولينغ
- رحلات خارجية 
* استعدوا لصيف لا يُنسى مليء بالمرح، الحركة، والتجارب الجديدة.
•    سيتم تمديد فترة النادي الصيفي شهر إضافي حسب الإقبال.                                                              
•    أماكن محدودة – سجّل الآن وخلي صيف طفلك مميز.
•    للاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية:
 0797743405
 0787746108  
0787746103

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية
عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية
  • 2026-06-16 10:50
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور أحمد ناصر الدين
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور ...
  • 2026-06-16 02:33
ملتقى الثقافات في
ملتقى الثقافات في "الشرق الأوسط".. لوحة عربية ثرية من الأمل والهدف والمصير ال...
  • 2026-06-15 22:05
أسرة جامعة عمان العربية تتقدم بأصدق عبارات الفخر والاعتزاز لمنتخبنا الوطني الأردني بمناسبة مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026
أسرة جامعة عمان العربية تتقدم بأصدق عبارات الفخر والاعتزاز لمنتخبنا الوطني ال...
  • 2026-06-15 13:43
مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026
مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026
  • 2026-06-14 15:35
جامعة الزيتونة الأردنية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة السلامة المرورية
جامعة الزيتونة الأردنية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق توقّعان مذكر...
  • 2026-06-14 12:50