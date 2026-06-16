طبيب أعصاب يفند المعتقدات حول ارتباط الصداع بأطوار اكتمال القمر

خبرني - ذكر طبيب الأعصاب الروسي، بافيل خروشوف أن الاعتقادات الشائعة التي تتعلق بالصداع وعلاقته بأطوار اكتمال القمر، لا أساس لها من الصحة من الناحية العلمية.

وقي مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية قال الطبيب:"لا يوجد تفسير علمي مثبت لشعور الناس بالصداع في فترات ظهور القمر الجديد أو فترة اكتمال القمر. البشر شديدو التأثر بالعوامل الخارجية، ويتأثرون بالشائعات أحيانا، فإذا سمع الشخص مرارا عن قوة القمر، وعن القمر الجديد، وما إلى ذلك، فإنه يبدأ بتصديق ذلك، لا يوجد تفسير فيزيائي أو فسيولوجي لتغير حالة الشخص الصحية خلال ظهور القمر الجديد، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير".

وفي الوقت نفسه، ووفقا للأخصائي، قد يعاني بعض الأشخاص من تدهور في النوم خلال اكتمال القمر، ولكن هذا يُفسَر بعوامل فسيولوجية بسيطة.

وأضاف قائلا:"هناك عامل واحد فقط قد يؤثر على الناس خلال فترة اكتمال القمر، وهو زيادة طفيفة في انعكاس ضوء القمر، ما قد يعيق النوم. ولكن يمكن حل هذه المشكلة بسهولة باستخدام الستائر".

ويصاب بعض الناس أحيانا بما يسمى بصداع القمر النصفي، إذ يعانون من آلام في الرأس واضطرابات في البصر أو شعور بالغثيان، لكن تبعا لخبراء الصحة لا توجد صلة طبية مباشرة بين القمر ونوبات الصداع، إلا أن التغيرات في الدورة القمرية قد ترتبط أحيانا باضطرابات النوم (خاصة في أطوار البدر) وتغيرات الضغط الجوي، وكلاهما من أهم المحفزات المعروفة لبدء نوبات الصداع النصفي.