رئيس الاستخبارات التركية: المفاوضات صعبة!

خبرني - صرح رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين بأن الاتفاق الذي سيتم إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران، ستعقبه مفاوضات صعبة.

وقال قالين إن تركيا ترحب بالاتفاق الذي أُعلن عن التوصل إليه بين واشنطن وطهران، لكنه شدد على ضرورة التعامل معه بحذر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات صعبة حول القضايا الأساسية.

وأوضح قالين أن الأنباء المتعلقة بالتوصل إلى الاتفاق قوبلت بارتياح، إلا أن المسألة لم تنتهِ بعد، وقال إن الفترة القادمة ستكون مليئة بالمفاوضات المعقدة التي ستتناول القضايا الجوهرية والخلافية بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيدا بالدول والقادة الذين ساهموا في دعم مسار التفاوض، ولا سيما باكستان وقطر. كما أعرب عن أمله في أن تسهم المرحلة المقبلة في تعزيز الاستقرار وإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أمس الاثنين بأن المنطقة "تنفست الصعداء" عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد أشهر من التوتر، مؤكدا أن "هذه الحرب العبثية قد انتهت أخيرا".

بدوره، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس، على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات تهدف إلى إفشال الاتفاق، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساهماتها في تعزيز السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.