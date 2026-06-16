مدرب العراق: التأهل لا يكفي ونريد مفاجأة العالم

خبرني - قال المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي لكرة القدم غراهام أرنولد إنه لا مجال للخوف، فيما يستعد "أسود الرافدين" غير المرشّحين لمواجهة النرويج وعملاقها إرلينغ هالاند في أول مباراة لهم بكأس العالم منذ 40 عاما.

ويفتتح العراق مشواره الثلاثاء، ضد النرويج في بوسطن ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا فرنسا المرشحة للقّب والسنغال القوية إفريقيا.

وكان مجرد التأهل إلى النهائيات إنجازا كبيرا للعراق الذي شارك أول وآخر مرة في كأس العالم عام 1986، لكن أرنولد يرى أن ذلك غير كافٍ.

وقال أرنولد الذي قاد منتخب بلاده أستراليا إلى دور الـ16 في 2022: "علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نلعب بشجاعة".

وأضاف "التأهل ليس كافيا. أريد المزيد. ليس لدينا ما نخسره ولدينا كل شيء لنكسبه. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نحاول مفاجأة العالم".

وتغلب العراق على بوليفيا 2-1 في ملحق أقيم في آذار، واضعا حدا لحملة تصفيات طويلة امتدت 21 مباراة، تضررت فيها حظوظه أيضا بشدة من جراء الحرب في إيران المجاورة.

وقال أرنولد "سافر اللاعبون كثيرا. وكان هناك ضغط كبير على عاتقهم من 46 مليون مشجع مهووس بكرة القدم، لأن هذا هو حال العراق".

وأضاف "إنهم مهووسون بكرة القدم أكثر من أي دولة زرتها سابقا".

وخسر العراق مبارياته الثلاث في دور المجموعات خلال مشاركته الأولى في كأس العالم قبل أربعة عقود، وسيواجه مهمة صعبة لتجنب مصير مماثل في أميركا الشمالية.

وقال أرنولد الذي سيتعين عليه وضع خطة للحد من خطورة مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي هالاند، متصدر هدافي التصفيات الأوروبية برصيد 16 هدفا في ثماني مباريات، إن "اللاعبين خاضوا مباريات كثيرة تحت ضغط كبير".

وأضاف "إنه لاعب استثنائي. أنا معجب جدا بطريقة لعبه. هالاند مهاجم رقم تسعة مذهل".

وتابع "علينا أن نثق بأنفسنا، وما لا يمكننا فعله هو الخوف من النزول إلى أرض الملعب لمواجهة هؤلاء اللاعبين. يجب أن يكونوا متحمسين وأن يكونوا مستعدين للالتحام في المواجهات الفردية. وأعتقد أن هذا ما يملكه العراقيون، لديهم روح قتالية عالية".