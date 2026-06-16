كابتن النشامى: المنتخب سيقاتل وسيكون صبورا داخل الملعب

خبرني - قال قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، إحسان حداد، الثلاثاء، إن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديه داخل الملعب، وذلك قبيل المباراة أمام النمسا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الفني للمنتخب جمال سلامي عُقد في سان فرانسيسكو قبيل المباراة المرتقبة أمام النمسا، أن المباريات التي أُقيمت في الأيام الماضية تشير إلى أن الفريق الأكثر التزامًا داخل الملعب والأكثر صبرا على مدار 90 دقيقة ستكون له الكلمة.

وأوضح أن المنتخب سيقاتل وسيكون صبورا داخل الملعب، وسيلتزم بتنفيذ المطلوب منه.

وقال حداد: "نحن موجودون هنا للاستمتاع، ولا أحد سيقول لنا أحضروا كأس العالم. لسنا من المرشحين، ونحن هنا للاستمتاع وتقديم كل ما لدينا من أجل منتخبنا ووطننا."

وقال حداد إن "سماع السلام الملكي في كأس العالم شعور عظيم ودافع كبير للمنتخب"، مؤكدا بأن المنتخب الوطني يسعى لأفضل تمثيل خلال كأس العالم.