وفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف

خبرني - نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان القدير أسامة السيد يوسف الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 عاما تاركاً خلفه مسيرة فنية وإدارية حافلة في المسرح والدراما السورية.

ولد أسامة السيد يوسف في مدينة إدلب السورية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل الندم (2016)، ومسلسل طالع الفضة (2011) وخان الحرير.

وشغل منصب مدير المسرح القومي في حلب بين عامي 2003 و2016، كما ترأس وأشرف على عدة دورات من مهرجان الشباب المسرحي ومهرجان المحبة.

وتميزت مسيرة الفنان القدير أسامة السيد يوسف بتنوع كبير بين الأدوار التاريخية، والبيئة الشامية، والدراما الاجتماعية المعاصرة، حيث تعاون خلالها مع كبار المخرجين السوريين مثل حاتم علي وهيثم حقي ومأمون البني.

ووضع بصمته في أعمال شهيرة أرّخت للمجتمع السوري مثل مسلسل "خان الحرير" ومسلسل "سيرة آل الجلالي". ، كما شارك في أعمال البيئة الشامية والتاريخية منها "صلاح الدين الأيوبي"، "أهل الراية" (الجزء الثاني)، "طالع الفضة"، و"بروكار". كما شارك في عدد من الأعمال الكوميدية والمنوعة ومنها "مرت عمو ما حدا غريب" و"طرة ولا نقش".

كما واصل عطاءه الفني حتى سنواته الأخيرة عبر المشاركة في مسلسلات مثل "تاج" (2024)، بالإضافة إلى أعمال عُرضت ضمن دراما 2025 و2026 مثل "مطبخ المدينة" و"نسمات أيلول"** و"الخروج إلى البئر" الذي يتناول معاناة نزلاء سجن صيدنايا السوري السيء السمعة.