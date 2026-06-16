بالفيديو .. السعودية تمنح العرب تعادلاً رابعاً في المونديال

خبرني - حقق المنتخب السعودي تعادلاً مثيراً أمام نظيره الأوروغواياني، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم فجر الثلاثاء بتوقيت المنطقة العربية، بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم السعوديون عبر عبد الإله العمري (د 41)، وفي الشوط الثاني عادل النتيجة للأوروغواي ماكسيميليانو أروخو (د 80).

وفي وقت سابق، تعادل الرأس الأخضر وإسبانيا في افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة 1-1.

وبهذه النتائج بات في رصيد كل فريق نقطة واحدة.

تعادل عربي رابع

وهذا هو التعادل الرابع للفرق العربية بعد تعادل قطر وسويسرا (1-1)، والمغرب والبرازيل (1-1)، ومصر وبلجيكا (1-1)، فيما كانت النتيجة السلبية الوحيدة من نصيب تونس التي خسرت بنتيجة (1-5) أمام السويد.

3 مواجهات عربية فجر الأربعاء

ويستكمل العرب مبارياتهم في الجولة الأولى لدور المجموعات فجر وصباح الأربعاء؛ بمواجهات العراق ضد النرويج (1:00 فجراً)، والأرجنتين ضد الجزائر (4:00 فجراً)، ومنتخبنا الوطني الأردني ضد النمسا (7:00 صباحاً).



