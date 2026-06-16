ترقية الدكتورة نور القضاة إلى رتبة أستاذ دكتور

خبرني - صدر قرار بترقية الدكتورة نور محمد أمين شحادة القضاة إلى رتبة أستاذ دكتور (بروفيسور) في طب وجراحة العيون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، لتصبح أول طبيبة عيون أردنية تحصل على هذه الرتبة الأكاديمية الرفيعة

وتشغل الدكتورة القضاة منصب رئيسة قسم طب وجراحة العيون، كما تعمل استشارية أمراض وجراحة القرنية والساد وتصحيح النظر بالليزر في مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة علمية ومهنية متميزة، أسهمت خلالها في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات العلاجية في مجال طب العيون، لترسخ مكانتها كإحدى أبرز الكفاءات الطبية الأردنية في هذا التخصص.

ويُعد حصول الدكتورة القضاة على رتبة الأستاذية إنجازاً أكاديمياً وطبياً يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه الكفاءات الأردنية، ويشكل مصدر فخر للقطاع الطبي وللمرأة الأردنية على حد سواء