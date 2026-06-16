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  • برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور أحمد ناصر الدين

برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي.. جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور أحمد ناصر الدين

  • 16 حزيران 2026
  • 02:33
برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي جمعية خليل الرحمن الخيرية تكرّم الدكتور أحمد ناصر الدين
الدكتور أحمد يعقوب ناصر الدين

خبرني  - كرّمت جمعية خليل الرحمن الخيرية نائب رئيس هيئة المديرين في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أحمد يعقوب ناصر الدين، خلال احتفال وطني أُقيم برعاية معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية واحتفاءً بالأعياد الوطنية.

وجاء تكريم الدكتور ناصر الدين تقديرًا لجهوده وإسهاماته البارزة في الريادة بالتعليم العالي الخاص، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، ودوره الفاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز قيم التميز والعطاء.

ويُعد الدكتور أحمد ناصر الدين من الشخصيات الأكاديمية والوطنية البارزة التي أسهمت في دعم وتطوير قطاع التعليم العالي الخاص في الأردن، من خلال تبني مبادرات نوعية انسجمت مع التوجهات الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم و سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، في مجالي التعليم التقني والمهني، بما عزز جودة التعليم ومخرجاته وأسهم في مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

كما برزت إسهاماته في مجال ريادة الأعمال عبر دعم المبادرات الريادية وتمكين الشباب وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار، إلى جانب دوره في إطلاق ورعاية العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعطاء وخدمة الوطن.

و أعرب الدكتور أحمد ناصر الدين عن اعتزازه بهذا التكريم  مؤكدًا أنه يشكل مسؤولية إضافية لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الوطن.

وقال: “أعتز بهذا التكريم الذي جاء في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، وأعتبره تقديرًا لكل الجهود التي تُبذل من أجل رفعة الأردن وتقدمه. وسنواصل العمل على دعم مسيرة التعليم النوعي وتمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية التي تضع الإنسان الأردني في مقدمة أولويات التنمية وبناء المستقبل."

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في خدمة الوطن كلٌّ في مجال اختصاصه، بحضور شخصيات رسمية ومجتمعية وثقافية، في أجواء وطنية جسّدت معاني الاعتزاز بمنجزات الدولة الأردنية ومسيرتها التنموية .

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