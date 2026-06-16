بمبلغ قياسي.. بايرن ميونيخ يحسم صفقة نجم أسود الأطلس

خبرني - يستعد نادي بايرن ميونيخ لإتمام صفقة بارزة خلال سوق الانتقالات، بضم جناح نادي بي إس في آيندهوفن، اللاعب المغربي إسماعيل صيباري، الذي وافق مبدئيا على عقد انتقال تبلغ قيمته 55 مليون يورو (نحو 59.4 مليون دولار).

ويُعد صيباري أحد أبرز نجوم الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم الماضي، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ما جعله محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية. ووفقا للتقارير، فإن انتقاله المرتقب إلى النادي الألماني يمثل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لنادي بي إس في، إذ يُعتبر هذا المبلغ الأكبر في تاريخ مبيعات النادي، متجاوزا كل صفقاته السابقة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عقدا طويل الأمد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف عام 2031، بحسب ما أورده موقع "فوتبول إنترناشونال"، في ظل تحرك سريع من إدارة النادي البافاري لحسم الصفقة قبل دخول أطراف منافسة.

ورغم التزاماته الحالية مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم، فإن إجراءات انتقال صيباري تسير دون تأخير كبير. وكان اللاعب قد خطف الأضواء مؤخرا بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك منتخب البرازيل في مباراة انتهت بنتيجة 1-1، مؤكدا قدرته على التألق في المباريات الكبرى.

كما تم الاتفاق على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أكده الصحفي فابريزيو رومانو، مشيرا إلى أن وجود طبيب بايرن ميونيخ مع المنتخب الألماني في الولايات المتحدة سهّل هذه الترتيبات، ما يسمح بإتمام الإجراءات النهائية دون الحاجة إلى سفر اللاعب إلى مدينة ميونيخ في الوقت الحالي.