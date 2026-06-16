*
الثلاثاء: 16 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بموافقة القضاء .. حظر العلم الإيراني القديم في كأس العالم

  • 16 حزيران 2026
  • 02:02
بموافقة القضاء حظر العلم الإيراني القديم في كأس العالم
مشجعة ترفع علم إيران تستعد لمونديال 2026

خبرني  - قضت محكمة في لوس أنجلوس، الاثنين، بجواز قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بمنع رفع العلم الإيراني السابق خلال مباريات كأس العالم، وفق ما أورد موقع "ذا أثليتيك" (The Athletic) الرياضي.

ويعود هذا العلم إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث كان حينها الشعار الرسمي للبلاد، ويُعتبر اليوم رمزا تتبناه بعض حركات المعارضة الإيرانية التي تطالب بتغيير النظام في طهران، وهو رمز ظل حاضرا في المشهد السياسي حتى قبل التوترات الأخيرة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان معهد "صوت الحرية"، وهو منظمة ضغط تُعنى بشؤون الإيرانيين في الخارج، قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الفيفا بمنع استخدام العلم الإيراني التاريخي الذي يتضمن رمز الأسد والشمس، غير أن القاضي اعتبر أن قواعد حرية التعبير تبقى محدودة داخل "الأماكن الخاصة".

في المقابل، شددت إيران خلال الأسابيع الأخيرة على ضرورة التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان خلو مباريات كأس العالم من أي رسائل سياسية، مع التأكيد على رفع العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية فقط دون غيره.

وحذّر وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، قائلا: "لقد أبلغنا الفيفا بالفعل بأن مسؤولي المنتخب سينسحبون من المباراة فور سماعهم أي شعارات سياسية في الملاعب".

بموافقة القضاء .. حظر العلم الإيراني القديم في كأس العالم

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بمبلغ قياسي.. بايرن ميونيخ يحسم صفقة نجم أسود الأطلس
بمبلغ قياسي.. بايرن ميونيخ يحسم صفقة نجم أسود الأطلس
  • 2026-06-16 02:25
مصر وبلجيكا.. رقم مزعج وآخر غير مسبوق لـ
مصر وبلجيكا.. رقم مزعج وآخر غير مسبوق لـ"الفراعنة" في المونديال
  • 2026-06-16 01:59
بعد إصابته مع النشامى .. صبرة يعلن إجراء عملية
بعد إصابته مع النشامى .. صبرة يعلن إجراء عملية
  • 2026-06-16 01:55
ليلة كروية مشتعلة.. تعادل درامي بين مصر وبلجيكا في المونديال!
ليلة كروية مشتعلة.. تعادل درامي بين مصر وبلجيكا في المونديال!
  • 2026-06-15 23:57
خليل البلوشي يعلّق على مواجهة النشامى أمام النمسا
خليل البلوشي يعلّق على مواجهة النشامى أمام النمسا
  • 2026-06-15 23:40
مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي
مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي
  • 2026-06-15 23:08