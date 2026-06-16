ضبط المتهم بقتل الشاب الأردني سند الرشق في اميركا

خبرني - أوقفت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس شاباً يُشتبه بأنه قاتل الشاب الأردني سند أحمد الرشق.

وقالت وسائل إعلام أميركية، بحسب رصد وترجمة موقع "خبرني"، إن الأجهزة الأمنية أوقفت مراهقاً يُدعى "صامويل ديفيز" (17 عاماً)، وفرضت عليه كفالة مالية قدرها 500,000 دولار، لاتهامه بقتل الشاب الرشق (25 عاماً).

وقعت جريمة الطعن القاتلة بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل في متجر "كلاسيك مارت" (Classic Mart). وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً أولياً يفيد بوجود إطلاق نار، لكن عند وصول عناصرها عثروا على الشاب الرشق مصاباً بطعنات عدة.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به دخل إلى المتجر ودخل في مشادة كلامية مع الضحية البالغ من العمر 25 عاماً، وتطور الخلاف ليقوم المشتبه به بسحب سكين وطعن الموظف مرات عدة قبل أن يلوذ بالفرار. وحاولت طواقم الطوارئ إنقاذ حياة الضحية لمدة 20 دقيقة تقريباً، إلا أنه فارق الحياة وأُعلنت وفاته في مكان الحادث.

الاعتقال والتحقيقات

بعد مرور ساعات على الحادثة، وتحديداً بعد الساعة الثامنة صباحاً، حاصرت قوات الشرطة شقق "تشارلز أندروز" المقابلة للمتجر، واقتادت أشخاصاً عدة إلى الاحتجاز.

وحتى الآن، يُعدّ "ديفيز" الوحيد الذي وُجهت إليه تهم رسمية تتعلق بالحادث، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في جلسة استماع أولية قبل توجيه الاتهام الرسمي في 18 حزيران الجاري.

رواية الأسرة:

وقال والد الرشق في تصريحات صحفية إن ابنه يعمل في الولايات المتحدة منذ 8 سنوات. ووقعت الحادثة أثناء وجود سند في مكان عمله، عندما دخل المشتبه به إلى المتجر في محاولة لتنفيذ عملية سطو.

وأوضح أن ابنه حاول التصدي للمعتدي ومنعه من إتمام السرقة، الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهة مباشرة بينهما، تطورت إلى اشتباك انتهى بقيام المعتدي بطعنه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته لاحقاً.

حلم العودة:

وأشار الوالد إلى أن ما يزيد من قسوة الحادثة أن سند كان يستعد للعودة إلى الأردن خلال أيام معدودة، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن أسرته؛ إذ كانت العائلة تترقب وصوله بفارغ الصبر وتستعد لاستقباله.

(مرفق أدناه صور من موقع الجريمة وعملية القبض على المشتبه به وصورة المشتبه به)