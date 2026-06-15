ليلة كروية مشتعلة.. تعادل درامي بين مصر وبلجيكا في المونديال!

خبرني - حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي ، في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026، شهدت تقلبات كبيرة في الأداء حتى صافرة النهاية.

وقدم المنتخب المصري شوطا أول مميزا، فرض خلاله أسلوبه على مجريات اللعب ونجح في إيقاف خطورة المنتخب البلجيكي، ليخرج متقدما بهدف دون رد مستحق بقدم امام عاشور على مستوى الأداء والفرص.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب البلجيكي بقوة ونجح في إدراك التعادل بعد ضغط هجومي متواصل وبخطأ دفاعي من اللاعب المصري محمد هاني، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية وسط إثارة كبيرة بين الطرفين.

وشهد اللقاء فرصا متبادلة من الجانبين، مع تألق لافت لعدد من اللاعبين في الخطوط الأمامية والدفاعية، في مباراة اتسمت بالسرعة والقوة البدنية والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، يخرج المنتخبان بنقطة لكل منهما في افتتاح مشوارهما بالبطولة، في مواجهة أكدت تقارب المستوى وإمكانية تقديمهما مستويات قوية في قادم الجولات.