الاحتلال يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان

خبرني - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقها حزب الله نحو المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وذلك عقب توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة ينهي العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن حزب الله أطلق الاثنين، صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون نحو قوات الاحتلال في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وتابع أنه هاجم أشخاصا كانوا يتحركون بواسطة مركبات واقتربوا من جيش الاحتلال بشكل "شكل تهديدا فوريا له".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، إن الجيش سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح: سنبقى في هذه المناطق الآمنة طالما كان ذلك ضروريا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الأحد - الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.