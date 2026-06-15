بعد وقت قصير من إقلاعها.. تحطم قاذفة أمريكية في كاليفورنيا

خبرني - تحطّمت قاذفة أمريكية من طراز بي-52 في كاليفورنيا الإثنين، فيما لم ترد معلومات فورية عما إذا كان هناك أي إصابات.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية في منشور على موقع فيسبوك: "تحطّمت طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة 11,20 صباحا".

وأضافت أنّ "فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

ولم ترد معلومات فورية عما إذا كان هناك أي إصابات.

كما لم يصدر الجيش الأمريكي معلومات فورية عن الخسائر المحتملة، علما أنه عادة ما تحمل قاذفة بي-52 طاقما مؤلفا من خمسة أفراد.

وبحسب تقارير إعلامية، وثقت صور ومقاطع فيديو سحابة كبيرة من الدخان في سماء كاليفورنيا.

وتعد قاذفة القنابل بوينغ "بي-52 ستراتوفورتريس" قاذفة بعيدة المدى تستخدم في مجموعة متنوعة من المهام العسكرية.

وبفضل قدرتها على بلوغ سرعات دون سرعة الصوت والارتفاعات التي تصل إلى 50 ألف قدم، ظلت هذه القاذفة لعقود بمثابة العمود الفقري لعملية لقوة القاذفات الأمريكية.

وتقع قاعدة "إدواردز" الجوية في الصحراء على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال لوس أنجلوس.

والقاعدة المترامية الأطراف التي تبلغ مساحتها 480 ميلا مربعا في مقاطعة كيرن، تستخدم لأغراض البحث والتطوير والاختبار لطائرات القوات الجوية الأمريكية وأنظمة الأسلحة والبرمجيات والمكونات.

وتعرف القاعدة بأنها المكان الذي حطم فيه تشاك ييغر حاجز الصوت عام 1947.