الأردن.. إدارة مياه الكرك تحجز على أرصدة مواطنين بالجملة لتراكم الفواتير !!

خبرني - محمد لطفي

أثار تنفيذ إدارة مياه الكرك إجراءات الحجز على أرصدة مواطنين بسبب فواتير مياه مستحقة حالة من الاستياء بين الأهالي، سيما وأن الحجوزات جاءت على أرصدة كافة الشركاء في العقار (وصلت إلى تسع أشخاص بغض النظر عن قيمة الرصيد) في بعض الحالات.

وقال متضررون لـ"خبرني"، مساء الاثنين، إن الحجز على الحسابات البنكية فاجأهم بسبب الحجز الكلي على أرصدة الورثة جميعهم.

وأشاروا إلى أن الحجوزات جاءت دون سابق إنذار، ودون إشعارات بضرورة الدفع، وقبيل عطلة رأس السنة الهجرية، ما يعني إبقاء الحجز حتى يوم الأربعاء، رغم عمل تسوية من قبل مستأجري العقارات المتخلفين عن السداد.