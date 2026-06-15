عون: نأمل أن يشكل التفاهم الإيراني الامريكي خطوة لخفض التوترات

خبرني - رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب الرئاسة اللبنانية.

وأوردت الرئاسة في بيان "رحّب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه" بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في أن "يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وبحسب البيان فإن عون شدّد على "أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية، كما أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت أنّ أحد بنود الاتفاق يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة بعد توقيع النص الذي يلحظ إجمالا "الإفراج عن 24 مليار دولار" من هذه الأموال خلال فترة التفاوض على اتفاق نهائي التي تمتد 60 يوما.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.

وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليلة الاثنين، إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع إيران.. تهانينا للجميع".

وأضاف أنه، بموجب الاتفاق، سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم، إضافة إلى رفع الحصار البحري.

وتابع: "أيها البحّارة وسفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!".