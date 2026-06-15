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التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026

  • 15 حزيران 2026
  • 22:09
التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026

خبرني - سجل التحكيم الأردني، اليوم الاثنين، أول ظهور له في نهائيات كأس العالم 2026، من خلال طاقم تحكيم أردني قاد مباراة إسبانيا والرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

وقاد اللقاء الحكم الدولي أدهم المخادمة، ليصبح أول حكم ساحة أردني يدير مباراة في تاريخ مشاركات كأس العالم، بمساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في لقاء أقيم على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة.

ويعد هذا الظهور محطة تاريخية جديدة للتحكيم الأردني على الساحة العالمية، ويؤكد الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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