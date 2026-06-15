ملتقى الثقافات في

خبرني - احتضنت جامعة الشرق الأوسط ملتقى الثقافات، بمشاركة نوعية وواسعة لطلبة الجاليات العربية الدارسين فيها، في فعالية جسّدت ثراء التنوع الثقافي العربي، وعكست قيم التلاقي الحضاري والتفاهم الإنساني التي تؤمن بها الجامعة بوصفها فضاءً جامعًا لمختلف الثقافات والخلفيات.

أقيم الملتقى برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، وبحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ووفود دبلوماسية رفيعة المستوى، وعدد من الشخصيات الوطنية من مختلف القطاعات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر الدين إن هذا الاحتفال الجميل هو في الأصل احتفال أسرة الجامعة الواحدة، وما هذه العروض والمعارض التفاعلية إلا تعبير وتجسيد للبيت العربي الكبير بكل ما في من تنوع في الثقافات والعادات والتقاليد، لا يفصل بينها حاجز، ولا يحول بينها حد، إذ يوحدنا الأمل، والهدف، والمصير المشترك.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يولي اهتمامًا بالتعليم فهو الرافعة الأهم في بناء الأوطان، إذ إن رؤيته للشباب الأردني تشمل كل الشباب العربي، ودوره في النهضة العربية الأشمل، وفي التفاعل والإسهام العملي في الحياة الإنسانية المعاصرة بأبعادها الحضارية والفكرية والثقافية، والتكنولوجية، مشيدًا بالمبادرات التي يقودها سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله، والتي تحرص الجامعة على تبنيها من خلال تعميق التفاعل الطلابي عبر النشاطات المختلفة، وإقامة مجتمع جامعي معرفي، ضمن فضاء قيمي نبيل، تنطلقون منه إلى الحياة العامة، وأنتم مسلحون بتلك المبادئ التي يخدمون بها أنفسهم، وأوطانهم، وأمتهم.

وتضمن الملتقى الذي قدمه عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الإعلامي الدكتور حازم الرحاحلة، عروضًا فنية وتراثية قدمتها الجاليات العربية المشاركة، استعرضت من خلالها ملامح هويتها الثقافية وموروثها الشعبي، إلى جانب معرض ثقافي عرّف الزوار بالعادات، والتقاليد، والفنون، والأزياء، والمأكولات التي تميز البلدان المشاركة، في مشهد عكس جمال التنوع ووحدة الانتماء العربي.

ويأتي تنظيم الملتقى انسجامًا مع رؤية جامعة الشرق الأوسط الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون الوعي الثقافي والإنساني، ويؤمنون بأن التنوع مصدر قوة وإثراء، وأن الحوار والتواصل يشكلان أساسًا لبناء مجتمعات متماسكة ومنفتحة.