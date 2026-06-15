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  • السفارة الأردنية بواشنطن تدعو الجماهير للالتزام بإرشادات السلامة خلال مباراة الأردن والنمسا

السفارة الأردنية بواشنطن تدعو الجماهير للالتزام بإرشادات السلامة خلال مباراة الأردن والنمسا

  • 15 حزيران 2026
  • 22:04
السفارة الأردنية بواشنطن تدعو الجماهير للالتزام بإرشادات السلامة خلال مباراة الأردن والنمسا

خبرني - دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية الجماهير الأردنية التي ستتواجد لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره النمساوي، المقررة في 16 حزيران 2026 على ملعب "ليفايز ستاديوم" بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة حفاظاً على سلامتهم وتسهيل دخولهم وخروجهم من الملعب.

وأكدت السفارة أهمية الحضور المبكر لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر أو الهوية الشخصية، والتأكد من شحن الهواتف المحمولة وتفعيل خدمات الموقع، إضافة إلى تحديد نقطة تجمع مسبقة مع العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية والمنظمين داخل وخارج الملعب، واستخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتفادي الازدحام المتوقع.

وشددت السفارة على ضرورة عدم حمل المواد الخطرة أو الأدوات الحادة أو الألعاب النارية، وعدم تسليم المقتنيات الشخصية لأي شخص مجهول، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واتباع مخارج الطوارئ وإرشادات الأمن في حال وقوع أي حالة طارئة.

وأوضحت أن رقم الطوارئ الموحد داخل الولايات المتحدة هو (911)، كما خصصت عدداً من خطوط الاتصال للتواصل مع السفارة الأردنية في واشنطن في الحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى إبلاغ أقرب نقطة أمنية فوراً والتواصل مع الجهات المختصة أو السفارة عند الحاجة.

وتمنت السفارة السلامة للجميع، وأن يظهر الجمهور الأردني بالصورة الحضارية المعهودة خلال دعم المنتخب الوطني في مواجهته المرتقبة أمام النمسا.

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