بحث علمي أردني يسلط الضوء على أثر منحى STEM في تحسين التحصيل الدراسي

خبرني - أجرت الباحثة لجين رمضان العمري، طالبة الدكتوراه في جامعة اليرموك، بحثًا علميًا بعنوان "أثر تدريس الكيمياء باستخدام منحى الربط STEM على التحصيل الآني والمؤجل لدى طالبات الصف التاسع الأساسي في إربد "، وذلك بالتعاون مع البروفيسور عبد السلام العديلي، الأستاذ الدكتور في جامعة آل البيت.

ويُعد هذا البحث ثمرة تعاون أكاديمي وبحثي بين الباحثين، حيث تناول موضوعًا علميًا مهمًا في مجال التربية، مقدمًا نتائج وتوصيات تسهم في تطوير المعرفة العلمية والممارسات التربوية.

كما شارك الباحثان بهذا البحث في المؤتمر الدولي الثالث للعلوم التربوية لعام 2026، والذي شهد مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية من خارج البلد و داخلها ، بهدف تبادل الخبرات وعرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في المجال التربوي.

ويُشار إلى أن هذا البحث مستل من رسالة الماجستير الخاصة بالباحثة لجين رمضان العمري، والتي تناولت موضوع الدراسة بصورة معمقة، وأسهمت في تقديم نتائج علمية ذات قيمة أكاديمية وتطبيقية.

وأكدت العمري أن هذا الإنجاز يعكس أهمية البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات الأردنية، ويسهم في تعزيز الإنتاج العلمي ونشر المعرفة بما يخدم العملية التعليمية ويواكب التطورات الحديثة في مجال التربية.

يُذكر أن الباحثة لجين رمضان العمري تتابع دراستها في مرحلة الدكتوراه بجامعة اليرموك، فيما يُعد البروفيسور عبد السلام العديلي من الأكاديميين والباحثين البارزين في جامعة آل البيت، وله العديد من الإسهامات العلمية والبحثية في مجال التربية.