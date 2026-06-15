لامين جمال يسجل رقماً جديداً في سن الـ18 عاما

خبرني - أصبح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب أوروبي يشارك في بطولتين كبيرتين (بطولة أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2026)، وذلك بعمر 18 عامًا و337 يومًا. وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم جود بيلينغهام، الذي شارك لأول مرة في كأس العالم 2022 بعمر 19 عامًا و145 يومًا.

لم تفز إسبانيا بمباراتها الأولى إلا في 3 من آخر 15 بطولة لكأس العالم لكرة القدم (5 تعادلات و7 هزائم)، وفازت بثلاث مباريات فقط من أصل 12 مباراة في كأس العالم منذ فوزها باللقب في عام 2010 (6 تعادلات و3 هزائم).



أكملت إسبانيا 734 تمريرة في هذه المباراة - وهو رقم قياسي منذ عام 1966، وكان الفريق الوحيد الذي أكمل عددًا أكبر من التمريرات في مباراة كأس العالم لكرة القدم دون تسجيل أهداف هو إسبانيا في مباراتها الأخيرة عام 2022 ضد المغرب (926، تعادل 0-0).

سدد المنتخب الإسباني 49 تسديدة وأكمل 2500 تمريرة بالضبط منذ أن سجل آخر هدف له في كأس العالم لكرة القدم في الدقيقة 11 ضد اليابان في عام 2022.

على الرغم من استحواذ إسبانيا على الكرة بنسبة 74%، إلا أن منتخب الرأس الأخضر لم يرتكب سوى خطأ واحد في هذه المباراة - وهو أقل عدد من الأخطاء التي ارتكبها فريق في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966.

سددت إسبانيا 27 تسديدة في هذه المباراة دون أن تهز الشباك، وهو أكبر عدد من التسديدات المسجلة لها منذ عام 1966 في مباراة كأس العالم لكرة القدم دون تسجيل أي هدف، إلى جانب 27 محاولة ضد باراغواي في عام 1998، والتي انتهت أيضًا بالتعادل 0-0.

أصبح غافي الإسباني سادس لاعب يشارك في بطولتين مختلفتين لكأس العالم لكرة القدم قبل بلوغه سن 21 عامًا - أما اللاعبون الآخرون فهم بيليه، ونورمان وايتسايد، وريغوبيرت سونغ، وسالومون أوليمبي، وصامويل إيتو.

في سن 31 عاماً و26 يوماً، سجل منتخب الرأس الأخضر أكبر تشكيلة أساسية في كأس العالم لكرة القدم لهذا العام حتى الآن، وأكبر تشكيلة على الإطلاق لفريق في مباراته الأولى في البطولة.

بعمر 40 عامًا و12 يومًا، أصبح فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر أكبر لاعب يشارك في المباراة الأولى لمنتخب يخوض ظهوره الأول في كأس العالم، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله حارس كوراساو إيلوي روم قبل يوم واحد فقط (37 عامًا و182 يومًا) ولا يتفوق عليه في العمر عند الظهور الأول بكأس العالم سوى حارس مصر عصام الحضري، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة بعمر 45 عامًا و161 يومًا.

يعد ميكيل أويارزابال، لاعب المنتخب الإسباني، أول لاعب يسجله أوبتا منذ عام 1966 يلعب أول 30 دقيقة من مباراة في كأس العالم لكرة القدم دون أن يلمس الكرة ولو لمرة واحدة.

قام فوزينها البالغ من العمر 40 عامًا بـ7 تصديات لصالح الرأس الأخضر في هذه المباراة - منذ عام 1966، كان حارس المرمى الوحيد الذي تجاوز عمره 40 عامًا والذي قام بتصديات أكثر في مباراة كأس العالم لكرة القدم هو بات جينينغز في عيد ميلاده الحادي والأربعين مع أيرلندا الشمالية ضد البرازيل في عام 1986 (10).