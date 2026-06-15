الجامعة الأردنيّة تعلن برنامج تخريج الفوج الحادي والسّتّين من طلبتها

خبرني - أقرّ مجلس عمداء الجامعة الأردنيّة في جلسته التي عقدَها اليوم برنامج حفل تخريج الفوج الحادي والسّتّين من طلبة الجامعة، الذي حمل اسم "فوج الهواشم"؛ وفاء لمسيرة هاشميّة جعلت من العلم منارة، ومن الإنسان غاية، ومن بناء الوطن رسالة لا تنقطع.

وجاء إطلاق هذا الاسم تعبيرًا عن اعتزاز الجامعة الأردنيّة وطلبتها بالقيادة الهاشميّة، واستحضارًا للعلاقة التّاريخيّة الرّاسخة التي جمعت الجامعة منذُ نشأتها بالهاشميين الذين رعوها ودعموا مسيرتها، حتّى غدت صرحًا علميًّا وطنيًّا وعربيًّا رائدًا في المنطقة. ومن المقرر أنْ تقام احتفالات التّخريج في الفترة ما بين الرّابع وحتّى الرّابع عشر من شهر آب المقبل على ستاد الجامعة.

وأعربَ رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات عن تهانيه الحارة لخريجي الفوج الحادي والسّتّين، مؤكدًا فخر جامعتهم بتخرّجهم بعدَ أن أثبتوا قدرتهم على التّميز والإنجاز، موضحًا أنَّ الجامعة لم تكتفِ بتزويد خرّيجيها بالمعرفة الأكاديميّة، بل حرصت على إعدادهم إعدادًا متكاملًا من خلال تنمية مهاراتهم القياديّة والرقمية والتواصليّة، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم؛ ليكونوا قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ونوّه عبيدات إلى أنَّ إطلاق اسم "فوج الهواشم" على الفوج الحادي والسّتّين يأتي تجسيدًا لمعاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشميّة، واستحضارًا للدور الريادي الذي اضطلع به الهاشميون في ترسيخ مكانة العلم والمعرفة بوصفهما ركيزتين أساسيتين في نهضة الأردنّ وتقدمه.

ويشمل برنامج التّخريج إقامة حفلات متتابعة للكليات وفْقَ جدول زمنيّ محدد؛ إذ ستبدأ الاحتفالات يوم الثلاثاء الموافق: الرابع من آب بتخريج طلبة كليتي: الآداب وعلوم الرياضة، فيما تُختتم الاحتفالات يوم الجمعة الموافق: الرابع عشر من آب بتخريج طلبة كليتي: الطّب وطب الأسنان، بالإضافة إلى الطّلبة الأوائل والمتميزين وذلك بحضور رئيس الجامعة وأعضاء مجلس العمداء.