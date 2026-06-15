ترمب يعلن توقيع الاتفاق مع إيران.. وهذه أهم بنوده

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب، مساء اليوم الإثنين، توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترمب عقب ⁠وصوله إلى ‌مدينة إيفيان ⁠الفرنسية لحضور ⁠قمة ​مجموعة السبع، إن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل الجمعة، مشيرا إلى أنه "من المهم أن تتراجع أسعار النفط وترتفع الأسهم" بعد ذلك.

وجدد ترمب تأكيده على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وشدد على أنه "لا تخفيف للعقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها"، مشيرا إلى أن نص الاتفاق سينشر بعد يوم الجمعة.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان.

وذكر أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع، بينما ترامب "قد يشارك في التوقيع وقد لا يشارك".

وجاء الإعلان بعدما ⁠قال مسؤول أميركي بارز لـ"رويترز"، إن ترامب ونائبه ⁠ورئيس البرلمان ‌الإيراني ⁠محمد باقر ⁠قاليباف، وقعوا على ⁠مذكرة التفاهم ​بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأميركي عن إيران.

وأضاف أن حركة المرور بالمضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءا من الآن.

وقال إن "مذكرة التفاهم مع إيران تنص صراحة على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا من دون رسوم 60 يوما"، كما "تتوقع الولايات المتحدة أن يكون المرور المجاني جزءا من الاتفاق النهائي أيضا".

وذكر المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين.

وقال المسؤول بشأن الاتفاق مع إيران: "سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

لكنه شدد على أن "رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بأدائها".

ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي لقواتها العسكرية، خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران.

وأكد أن الاتفاق "ينص على النظر في خفض القوات العسكرية، عند التوصل إلى اتفاق نهائي".

وقال إن الولايات المتحدة "مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات، وقد تقوم ببعض المبادرات الصغيرة في البداية".

واعتبر أن "تخفيف العقوبات لا يرتبط بأي سلوك معين، بل بتصرف إيران بشكل مناسب".

لكنه شدد على أن واشنطن "تريد أن ترى طهران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها".

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا لإتمام الاتفاق مع إيران.

وذكر أن "إسرائيل سيكون لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله" اللبناني، المدعوم من إيران.