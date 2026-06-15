حسّان حمدي خليل منكو في ذمة الله

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* *يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي* *صَدَقَ اللهُ العَظِيم*

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى والتسليم المطلق لأمر الله تنعى عائلة منكو فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله تعالى *المرحوم حسّان حمدي خليل منكو* ابن المرحومة تمام أمين منكو زوج سامية ممتاز الصلح والد تمام زوجة أيمن العزّة وغالية زوجة أحمد عصفور جد جواد وحسان وسامي العزّ شقيق المرحوم كمال والمرحوم علي والمرحومة مسرّة زوجة المرحوم واصف كنعان والمرحومة رغدة زوجة المرحوم نزار جردانة أشقاء زوجته المرحوم فاروق والمرحوم مروان والمرحوم خلدون الصلح شقيقتها فريال زوجة رياض كمال

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦

سيشيع جثمانه الطاهر يوم الثلاثاء الموافق ١٦ حزيران بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج عيد ناعور أبو جنيب "الطنيب" إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في "الطنيب"

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أكاديمية عمان يوم الثلاثاء ١٦ حزيران والأربعاء ١٧ حزيران والخميس ١٨ حزيران من الساعة الرابعة من بعد الظهر لغاية الساعة التاسعة مساءً

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله وذويه الصبر والسلوان

*إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*