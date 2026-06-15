نتنياهو: لا أتفق دائماً مع ترمب.. وإسرائيل لن تنسحب من لبنان

خبرني - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتفق في بعض الأحيان مع رأي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا بقاء الجيش في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة تشمل لبنان بحسب ما أكده البلدان.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، "أنا وترامب شريكان نتفق كثيرا ونختلف في بعض الأحيان، مضيفاً " "أوجدنا منطقة أمنية عازلة في لبنان وسنبقى بها، وأميركا تحترم قرارنا في هذا الشأن".

كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "المناطق العازلة" في غزة ولبنان وسوريا طالما اقتضت الضرورة.

كذلك، تابع "سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى إبعاد التهديد الإيراني عن إسرائيل و"كسر محور الشر الإيراني".

أتى ذلك، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع الاثنين إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني أنّ من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، قال مسؤول أميركي للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا النص إلكترونيا.

بالمقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الاتفاق يضع "نهاية فورية" للحرب، وأنهم سيجرون محادثات للتوصل إلى "اتفاق نهائي" في غضون شهرين.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث عن "انعدام ثقة عميق تجاه الولايات المتحدة"، عازيا ذلك إلى "تاريخ طويل من التجاوزات من جانب القادة الأميركيين".

وتقول إيران إن الاتفاق المبدئي يشترط وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ومنها لبنان. في المقابل قالت إسرائيل، التي لم تُستشر بشأن الاتفاق المبدئي، إنها تحتفظ بحقها في التدخل في لبنان لمواجهة تهديدات حزب الله.

ومن المقرر إقامة حفل توقيع رسمي للاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف.