أمانة عمان: 3500 طن نفايات ترد إلى محطاتنا يوميًا

خبرني - أكد نائب مدير مدينة عمّان لشؤون المناطق والبيئة المهندس محمد الفاعوري أن أمانة عمان الكبرى تدير منظومة متكاملة لجمع ونقل النفايات تشمل نحو 41 ألف حاوية موزعة في مختلف شوارع العاصمة، مشيراً إلى أن أي حاوية أو محيطها لا يبقى ممتلئاً بالنفايات لأكثر من أربع ساعات قبل نقلها إلى محطات التحويل والمعالجة.

وأوضح الفاعوري، خلال مقابلة عبر شاشة المملكة، أن الأمانة تشغل كذلك 250 آلية مخصصة للنقل الأولي للنفايات من الشوارع إلى المحطات التحويلية، فيما تصل كمية النفايات التي يتم توريدها يومياً إلى محطات الأمانة إلى نحو 3500 طن.

وبين أن برامج جمع النفايات تعتمد على دراسات مسبقة لحجم النفايات المتوقع إنتاجها في كل منطقة، وعلى أساسها يتم تحديد عدد جولات مركبات النقل اللازمة لخدمة الأحياء المختلفة.

وأشار إلى أن عدد جولات جمع النفايات يتراوح بين جولتين وأربع جولات يومياً بحسب حجم النفايات والكثافة السكانية في كل منطقة، لافتاً إلى أن بعض التأخير قد يحدث أحياناً نتيجة الازدحامات المرورية أو تعطل بعض المركبات.

وشدد الفاعوري على أن الأمانة تتابع عمليات الجمع والنقل بشكل مستمر لضمان عدم تراكم النفايات، مؤكداً أن النفايات تنقل إلى محطات التفريغ والتحويل ليتم التعامل معها ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.