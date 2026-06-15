16 جهازا من أبل خارج الخدمة.. انتهاء دعم البرامج في التحديثات الجديدة

خبرني - ستنهي شركة أبل دعم البرامج لنحو 16 جهازا هذا الخريف عبر 4 خطوط إنتاج، حيث ستشهد ساعة أبل أكبر عملية استبعاد شاملة في تاريخ المنتج.



اتضحت الصورة الكاملة لتحديثات البرامج هذا العام مع الإعلان عن macOS 27 Golden Gate وiPadOS 27 وtvOS 27 و watchOS 27 في مؤتمر WWDC.

الجانب الإيجابي الوحيد هو أن iOS 27 يدعم نفس الأجهزة التي يدعمها iOS 26، دون حذف أي طراز من أجهزة iPhone من قائمة التوافق، وينطبق الأمر نفسه على HomePod، وفقا لموقع MacRumors.

شهدت ساعة Apple Watch أكبر قدر من التخفيضات. فقد ألغى watchOS 27 دعم Series 6 وSeries 7 وSeries 8 وApple Watch Ultra (الجيل الأول) وApple Watch SE (الجيل الثاني) دفعة واحدة، مما يتطلب شريحة S9 أو S10.

كان watchOS 26 يدعم نفس تشكيلة الأجهزة التي دعمها watchOS 11 سابقا، بما في ذلك Series 6 والإصدارات الأحدث، وSE (الجيل الثاني) والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات Apple Watch Ultra.

يعدّ إلغاء دعم ثلاثة أجيال دفعة واحدة أكبر خسارة لدعم أحدث أجيال Apple Watch حتى الآن.

كما شهدت تشكيلة أجهزة iPad أيضا مجموعة كبيرة من التخفيضات غير المعتادة.

يرفع نظام iPadOS 27 مستوى الدعم إلى شريحة A14 Bionic أو شريحة M1، مستبعدا 5 طرازات لا تزال تعمل بنظام iPadOS 26: iPad Air (الجيل الثالث)، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول)، وiPad (الجيل الثامن)، وiPad mini (الجيل الخامس).

بالمقارنة، استبعد نظام iPadOS 26 جهازا واحدا فقط من قائمة iPadOS 18 (الجيل السابع من iPad).

أما نظام macOS Golden Gate، فينهي حقبة أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات Intel.

الأجهزة الأربعة المتبقية من Intel التي يدعمها نظام macOS Tahoe لن تكون ضمن قائمة هذا العام: MacBook Pro (16 بوصة، 2019)، وMacBook Pro (13 بوصة، 2020، بأربعة منافذ Thunderbolt 3)، وiMac (2020)، وMac Pro (2019).

أعلنت أبل العام الماضي أن نظام macOS Tahoe سيكون الإصدار الأخير لأجهزة ماك التي لا تستخدم معالجات أبل، ويؤكد نظام macOS 27 هذا الأمر رسميا.

أما بالنسبة لأجهزة أبل تي في، فقد تم إيقاف دعم طرازين مع نظام tvOS 27: جهاز أبل تي في HD من عام 2015 وجهاز أبل تي في 4K (الجيل الأول) من عام 2017.

سيحصل فقط طرازا أبل تي في 4K من الجيلين الثاني والثالث على التحديث.

فيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي ستفقد دعم أحدث البرامج هذا الخريف:

watchOS 27

ساعة أبل سيريز 6 (2020)

ساعة أبل سيريز 7 (2021)

ساعة أبل سيريز 8 (2022)

ساعة أبل ألترا (الجيل الأول، 2022)

ساعة أبل SE (الجيل الثاني، 2022)

iPadOS 27

آيباد آير (الجيل الثالث، 2019)

آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث، 2018)

آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول، 2018)

آيباد (الجيل الثامن، 2020)

آيباد ميني (الجيل الخامس، 2019)

macOS 27 Golden Gate

ماك بوك برو (16 بوصة، 2019)

ماك بوك برو (13 بوصة، 2020، أربعة منافذ Thunderbolt 3)

آي ماك (2020)

ماك برو (2019)

tvOS 27

Apple TV HD (عام 2015)

Apple TV 4K (الجيل الأول، 2017)

لا يزال أمام مالكي الأجهزة المتأثرة بعض الخيارات على المدى القريب؛ إذ تستمر أبل عادة في إصدار تحديثات أمنية لنظام التشغيل السابق لمدة عام على الأقل بعد استبداله.

أما للحصول على أحدث الميزات، فالحل الوحيد هو شراء أجهزة أحدث. من المتوقع إطلاق أنظمة تشغيل أبل الجديدة في سبتمبر/أيلول بعد فترة من الاختبار التجريبي.