البدور: استحداث أقسام في مستشفى حمزة بتكاليف بسيطة

خبرني - كشف وزير الصحة الدكتور، عن تفاصيل ما حدث في مستشفى عمان الميداني الذي كان مستخدمًا خلال جائحة كورونا.



وقال البدور في حديثه لبرنامج صوت المملكة الإثنين، إنه حين زار مستشفى الأمير حمزة قبل أشهر، تساءل عن خيمة المستشفى الميداني المجاور له والتي لم تكن قد أزيلت، وعند فتحها، وجد الأسرة على ما هي عليه، بالإضافة إلى أجهزة التنفس وغيرها من مستلزمات العناية المركزة والادوات الممتازة.



وبين أنه تقرر تقسيمها، إلى 3 أقسام، 40 سرير للكلى، والعناية الحثيثة، 44 سرير، والطوارئ مربوطة بالعناية الحثيثة، لتصبح جزءًا ممتدًا من مستشفى حمزة علمًا أن المسافة بينهما لا تتجاوز 100 متر.



وعن التكلفة، اعتبر البدور أنها ارقام بسيطة مقارنة بإنشاء أقسام جديدة، حيث كلف العناية الحثيثة 150 ألف دينار فقط وذلك لأنّ الأسرة موجودة وعدد من الأدوات أيضًا.



كذلك فقد كلف قسم الطوارئ قرابة 250 ألف دينار، في حين كلف قسم الكلى نحو 800 ألف دينار، وذلك لاستقدما أجهزة.



وعن التعيينات الجديدة، بين أنه تم تعيين 2160 من الكوادر الطبية خلال سنة وأربعة أشهر من بينهم قرابة 400 طبيب فيما سيتم تعيين 1400 من الكوادر الطبية خلال الأسبوعين القادمين.



وبين أنه تم تعيين 22 من أصحاب التخصصات الطبية النادرة بهدف التخفيف من شراء الخدمات.



