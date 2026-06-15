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بدء تجهيز كسوة الكعبة المشرفة 2026 داخل المسجد الحرام (صور)

  • 15 حزيران 2026
  • 20:25
بدء تجهيز كسوة الكعبة المشرفة 2026 داخل المسجد الحرام صور

خبرني - بدأت أولى الخطوات الفعلية لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 2026، مع انطلاق الأعمال الفنية الخاصة بتجهيز الكسوة الجديدة داخل المسجد الحرام، في إطار الاستعدادات السنوية التي تُنفذ وفق منظومة دقيقة ومراحل متتابعة.

ومع اقتراب غرة شهر محرم من كل عام، تتجه أنظار المسلمين في مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام، حيث تستعد الكعبة المشرفة لاستقبال كسوتها الجديدة في مشهد سنوي يعكس العناية المستمرة ببيت الله الحرام.

بدء تجهيز كسوة الكعبة المشرفة 2026 داخل المسجد الحرام (صور) - صورة 1

كسوة الكعبة الجديدة 2026

يُعد استبدال كسوة الكعبة من أبرز الأعمال ذات الطابع الديني والحضاري التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لما تعكسه من مستوى عالٍ من الدقة في التصنيع والإتقان في التنفيذ، كونها إحدى الصناعات الإسلامية المتخصصة التي تمتاز بطابع فريد على مستوى العالم.

بدء تجهيز كسوة الكعبة المشرفة 2026 داخل المسجد الحرام (صور) - صورة 2

بدء تجهيز كسوة الكعبة المشرفة 2026 داخل المسجد الحرام (صور) - صورة 3

وتبدأ عملية إعداد الكسوة الجديدة قبل أشهر طويلة من موعد تركيبها داخل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تمر بعدة مراحل إنتاج متكاملة تعتمد على أعمال فنية وحرفية دقيقة، تُنفذ ضمن خطة منظمة تضمن جاهزية الكسوة في موعدها السنوي المحدد.

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