*
الاثنين: 15 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الغويري ابرم عطوة اعتراف بين العدوان وابو ريا

  • 15 حزيران 2026
  • 19:19
الغويري ابرم عطوة اعتراف بين العدوان وابو ريا

خبرني - عُقدت مساء اليوم الاثنين عطوة اعتراف عشائرية على خلفية قضية مقتل نجل المرحوم عبد الله أحمد عبد الله أبو ريا، وذلك بحضور جاهة عشائرية برئاسة الشيخ فرحان نومان الغويري، وضمّت عددًا من شيوخ ووجهاء العشائر ورجال الإصلاح.

وتوجهت الجاهة إلى منزل ذوي المغدور، حيث كان في استقبالها الشيخ فواز رفيفان الخريشا، ووالد المغدور وأفراد أسرته وأقاربه، إلى جانب جمع من الوجهاء ورجال الإصلاح.

وخلال اللقاء، نقل الشيخ الغويري تعازي ومواساة الجاهة لذوي الفقيد، وطلب منح عطوة اعتراف عشائرية وفق الأعراف العشائرية المتبعة. وفي المقابل، أعلن الشيخ الخريشا، متحدثًا باسم عشيرة أبو ريا، الموافقة على منح عطوة اعتراف لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم، إكرامًا لله تعالى وللجاهة الكريمة، ووفقًا للعرف العشائري والوثيقة المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات العشائرية المتبعة لمعالجة القضايا المجتمعية، وتمهيدًا لاستكمال مساعي الصلح بين الأطراف المعنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإفتاء: الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة
الإفتاء: الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة
  • 2026-06-15 20:28
الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار
الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار
  • 2026-06-15 20:13
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
  • 2026-06-15 20:08
مرحلة جديدة في إدارة النفايات.. أمانة عمان: المواطن سيشعر بالفرق قريباً
مرحلة جديدة في إدارة النفايات.. أمانة عمان: المواطن سيشعر بالفرق قريباً
  • 2026-06-15 19:36
بلدية ماحص تُفند ادعاءات موقع إخباري وتؤكد قانونية إجراءات ترخيص مبنى في حي البلد
بلدية ماحص تُفند ادعاءات موقع إخباري وتؤكد قانونية إجراءات ترخيص مبنى في حي ا...
  • 2026-06-15 19:16
90% من أجهزة فحص السيارات الكهربائية متوفرة في الاردن
90% من أجهزة فحص السيارات الكهربائية متوفرة في الاردن
  • 2026-06-15 19:07