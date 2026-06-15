الغويري ابرم عطوة اعتراف بين العدوان وابو ريا

خبرني - عُقدت مساء اليوم الاثنين عطوة اعتراف عشائرية على خلفية قضية مقتل نجل المرحوم عبد الله أحمد عبد الله أبو ريا، وذلك بحضور جاهة عشائرية برئاسة الشيخ فرحان نومان الغويري، وضمّت عددًا من شيوخ ووجهاء العشائر ورجال الإصلاح.

وتوجهت الجاهة إلى منزل ذوي المغدور، حيث كان في استقبالها الشيخ فواز رفيفان الخريشا، ووالد المغدور وأفراد أسرته وأقاربه، إلى جانب جمع من الوجهاء ورجال الإصلاح.

وخلال اللقاء، نقل الشيخ الغويري تعازي ومواساة الجاهة لذوي الفقيد، وطلب منح عطوة اعتراف عشائرية وفق الأعراف العشائرية المتبعة. وفي المقابل، أعلن الشيخ الخريشا، متحدثًا باسم عشيرة أبو ريا، الموافقة على منح عطوة اعتراف لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم، إكرامًا لله تعالى وللجاهة الكريمة، ووفقًا للعرف العشائري والوثيقة المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات العشائرية المتبعة لمعالجة القضايا المجتمعية، وتمهيدًا لاستكمال مساعي الصلح بين الأطراف المعنية.