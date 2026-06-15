بلدية ماحص تُفند ادعاءات موقع إخباري وتؤكد قانونية إجراءات ترخيص مبنى في حي البلد

خبرني - أكدت بلدية ماحص، أن ادعاءات مغلوطة نشرها أحد المواقع الإخبارية حول مشروع إنشائي في حي البلد في المدينة، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق بكل شفافية ومنع تداول معلومات غير دقيقة.

وقالت البلدية في بيان صحفي، إن الأرض المعنية تعود ملكيتها بالكامل لمواطنة أردنية من سكان مدينة ماحص، وأن المشروع هو عبارة عن إنشاء عمارة سكنية، نافية بشكل قاطع وجود أي مستثمر غير أردني في المشروع، علماً بأن القطعة مصنفة تجارياً منذ 10 سنوات.

وأوضحت البلدية أن موافقة البناء المبدئية "رخصة الانشاء"، منحت رسمياً في شهر كانون الثاني من العام الحالي بعد حصولها على موافقة اللجنة التنظيمية المحلية، مشددة على أن جميع الإجراءات المتبعة قانونية وجاءت ملتزمة تماماً بالارتدادات والأنظمة المعمول بها في المخطط التنظيمي للمنطقة، بما في ذلك توفير مواقف السيارات اللازمة والمطلوبة لغايات التجاري والسكني، وضمن الصلاحيات القانونية للبلدية ولا علاقة للوزارة فيها، كون الموقع يقع داخل حدود التنظيم.

وأضافت البلدية أنها اشترطت على مالكة العقار الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الآثار العامة قبل البدء بأي أعمال إنشائية، حيث تم الكشف على الموقع والموافقة رسمياً من مديرية الآثار لمنح موافقة البناء، لافتة إلى أن البناء يبعد مسافة تصل إلى نحو 300 متر عن "مقام الخضر - عليه السلام" وليس ملاصقاً له، بالإضافة إلى إلزام المالكة بإحضار عقد مقاولة مصدق من نقابة المقاولين.

وبيّنت البلدية في بيانها أن هذا المشروع السكني يقع مباشرة مقابل منزل ذوي رئيس تحرير الموقع الإخباري، مما يوضح غياب الموضوعية والمهنية في طرح المادة الإعلامية المنشورة.

وأكدت بلدية ماحص في بيانها على ترحيبها الدائم بالإعلام المهني المسؤول القائم على الحقائق والوثائق، مشددة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة بحق كل من ينشر معلومات مغلوطة تمس بالعمل المؤسسي.