بحركة عنصرية.. حكم يثير الجدل في كأس العالم 2026

خبرني - اتُهم حكم في كأس العالم 2026 بتوجيه إشارة عنصرية ترمز إلى "تفوق العرق الأبيض" أمام الكاميرات.

وقام الحكم الأسترالي، الذي شارك في إدارة المباراة التي فاز بها منتخب ألمانيا على كوراساو 7-1 مساء أمس الأحد، عندما انتقلت الكاميرات إلى استوديو حكام الفيديو.

تُعرف هذه الإشارة، التي يتلامس فيها الإبهام والسبابة بينما تُمدّ باقي أصابع اليد، في السنوات الأخيرة لترمز إلى تفوق العرق الأبيض.

اللقطة انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من الانتقادات والاتهامات للحكم بأنه استخدم إشارة غير لائقة خلال البث المباشر.

بعض الجماهير اعتبرت أن الإشارة قد تكون عفوية أو غير مقصودة، بينما آخرون شددوا على أن هذه الرموز لا يجب أن تظهر في حدث عالمي بهذا الحجم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يصدر تعليقا رسميا بعد، لكن هناك توقعات بفتح تحقيق للتأكد من خلفيات الواقعة.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الحادثة، معتبرة أنها قد تؤثر على صورة البطولة التي تسعى لإبراز قيم التنوع والمساواة.

أصدرت شبكة "فير" المناهضة للتمييز، والمتخصصة في التصدي لأوجه عدم المساواة في كرة القدم، بيانا جاء فيه: "تشير نصيحة خبرائنا إلى أن الإشارة المستخدمة تُشبه بوضوح الرمز الذي يُستخدم كرمز لتفوق العرق الأبيض في أوساط اليمين المتطرف عالميا.