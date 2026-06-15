أنقرة تكشف تفاصيل جديدة حول ممر سككي يربط السعودية بتركيا عبر الأردن وسورية

خبرني - كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن مشروع إقليمي يستهدف ربط تركيا والسعودية بشبكة سكك حديدية تمر عبر سورية والأردن، متوقعا إنجاز المشروع خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، مع انضمام عدد من دول الخليج إليه في مراحل لاحقة.

وقال أورال أوغلو، في تصريحات لقناة الجزيرة الأحد، إن أنقرة والرياض تعملان على إنشاء ممر حديدي استراتيجي يربط البلدين عبر الأراضي السورية والأردنية، موضحا أن المشروع سيسهم مستقبلا في الحد من تداعيات أي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن الخط الحديدي سيتيح في مرحلته الأولى نقل البضائع والنفط والغاز الطبيعي والركاب بين السعودية وتركيا وسورية والأردن وأوروبا، مشيرا إلى أن الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، وربما اليمن مستقبلا، قد تنضم إلى المشروع.

وأوضح الوزير التركي أن "القطار الذي يغادر من الرياض يصل بالفعل إلى مناطق عدة داخل السعودية، ولذلك فإن الهدف من المشروع هو تمديد هذا الخط ليصل إلى تركيا عبر الأردن وسورية "، مضيفا: "نتحدث عن ممر قادر على نقل مختلف أنواع البضائع إلى الأسواق الأوروبية عبر هذا الطريق".

وأشار أورال أوغلو إلى أن البنية التحتية للخط داخل السعودية باتت جاهزة حتى الحدود الأردنية، كما اكتمل الربط السككي بين مدن إصلاحية وكلس وغازي عنتاب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية.

وأضاف أن التحدي المتبقي يتمثل في استكمال نحو 400 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية بين الأراضي السورية والأردنية، بما يسمح بربط الشبكة بشكل متكامل.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل يمكن أن يؤدي دورا مهما في تسهيل حركة المسافرين خلال مواسم الحج والعمرة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير التركي إلى تنامي التعاون بين أنقرة ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، لافتا إلى أن تركيا أعلنت دعمها لجهود إعادة إعمار سورية ، وهو ما قد يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة.

وكشف أورال أوغلو أن خطة تمويل المشروع لا تزال قيد الإعداد، موضحا أن الاستثمارات الأولية ستشمل نحو 100 مليون دولار لإعادة تأهيل خط السكك الحديدية بين تركيا ومدينة حلب، بما يتيح إنشاء رابط مباشر يمتد لاحقا إلى العاصمة السورية دمشق.

