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شكر على تعزية من عشيرة المعايطة

  • 15 حزيران 2026
  • 18:48
شكر على تعزية من عشيرة المعايطة

خبرني - يتقدم الدكتور مدالله سليمان المعايطة وأبناؤه المهندس رمزي المعايطة مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية وسعادة السفير الدكتور إسماعيل المعايطة وأفراد الأسرة كافة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع الأهل والأصدقاء والأحبة الذين شاركوهم مصابهم الجلل بوفاة فقيدتهم الغالية المرحومة ماريا جارسيا، سواء بالحضور إلى بيت العزاء، أو بالاتصال الهاتفي، أو بإرسال الرسائل، أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد كان لمواساتكم الصادقة ومشاعركم النبيلة أطيب الأثر في التخفيف من ألم الفقد، وكانت كلماتكم ودعواتكم مصدر عزاء وسند لنا في هذا المصاب.

نسأل الله العلي القدير أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن لا يريكم مكروهاً بعزيز، وأن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ورضوانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن عشيرة المعايطة.

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