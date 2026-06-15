تنظيم بيوت الضيافة على طاولة الحكومة.. إطار قانوني جديد للقطاع

خبرني - ناقشت لجنة وزارية في وزارة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، مسودة تعليمات تنظيم بيوت الضيافة لسنة 2026، والتي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح لممارسة هذه الأنشطة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمنية والبيئية، إلى جانب تعزيز ثقة الزوار فيها.

وقال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد التعليمات، المهندس وليد المصري، خلال الاجتماع، إن الحكومة تعمل على إعداد هذه التعليمات لتنظيم وتطوير أنماط الإيواء السياحي وتعزيز تنافسية القطاع، بما ينسجم مع أفضل الممارسات في السلامة العامة ودعم التنمية المحلية.

وشارك في الاجتماع وزير السياحة الدكتور عماد الحجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد شكّل فريقاً وزارياً لدراسة موضوع بيوت الضيافة والنُّزل البيئية المنشأة من قِبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (ذات الملكية الخاصة)، والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف، وذلك بهدف وضع الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة لها.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، وأمين عام وزارة السياحة بالوكالة محمد المجالي.