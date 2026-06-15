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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026

  • 15 حزيران 2026
  • 18:30
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026

خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026، وموعد هذه المواجهة المرتقبة.

تتجه اهتمامات الجماهير الجزائرية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الجزائر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويخوض محاربو الصحراء المباراة بطموحات كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل العالم وأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب الجزائري في بداية مشواره بالمونديال، إذ يتطلع لتحقيق انطلاقة قوية تعزز فرصه في بلوغ الدور المقبل.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة داخل الجزائر ومختلف أنحاء الوطن العربي، لما تحمله من قيمة فنية كبيرة وتاريخ عريق للمنتخبين.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات كأس العالم 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن للجماهير متابعة مباراة الجزائر والأرجنتين عبر القنوات المخصصة لنقل مباريات البطولة العالمية بجودة عالية وتغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.


القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الأرجنتين
beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 3
beIN 4K HDR

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر والأرجنتين عبر الإنترنت من خلال منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

كما تتيح خدمة beIN CONNECT للمشتركين متابعة المباراة مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من أي مكان.

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026.

وتبدأ المواجهة في الساعة 2 فجرًا بتوقيت الجزائر، 4 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، 5 صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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