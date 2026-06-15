حظر العمل تحت أشعة الشمس في السعودية

خبرني - بدأت السعودية اليوم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتباراً من اليوم حتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، من الساعة 12:00 ظهراً حتى 3:00 مساءً.

ويحمي حظر العمل تحت أشعة الشمس صحة العاملين، كما يحدّ من المخاطر الصحية والمهنية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يوفر بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية والمعايير المعتمدة ذات العلاقة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن نتائج تطبيق القرار في الأعوام الماضية أظهرت أثراً إيجابياً في رفع مستوى الوعي والامتثال لدى منشآت القطاع الخاص، إذ بلغت نسبة الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2025، 94% ما يعكس تنامي وعي أصحاب العمل بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودورهم في حماية صحة وسلامة العاملين.

في سياق متصل، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع ما نص عليه القرار، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة في مواقع العمل، بما يشمل توفير مياه الشرب، وأماكن الراحة المناسبة، ومناطق الظل، ومعدات الوقاية الشخصية، وتوعية العاملين بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

إضافة إلى متابعة الحالة الجسدية للعاملين أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أهمية دور مسؤولي ومختصي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت في متابعة الالتزام بالقرار، والتأكد من جاهزية مواقع العمل، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين، وتطبيق نماذج فحص مواقع العمل والإجراءات الوقائية المعتمدة قبل الشروع في الأعمال الميدانية.