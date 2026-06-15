الإمارات.. بدء تطبيق (حظر العمل تحت أشعة الشمس) من الساعة 12:30 إلى 3:00 عصرا

خبرني - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اعتباراً من الإثنين 15 حزيران تطبيق "سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري" وتستمر حتى 15 ايلول 2026 ، وتحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر خلال فترة تطبيق السياسة.

وأكدت الوزارة أن منظومة التفتيش الرائدة تراقب مدى التزام الشركات وذلك من خلال أدواتها الذكية الرقمية، والجولات الميدانية، بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعية للتعريف بأهمية هذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة.

وأضافت أن: "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري" تُلزم الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وتراعي سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.

وتستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

ويعكس استمرار تنظيم سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري للعام الـ 22 على التوالي المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل، والجهود المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.