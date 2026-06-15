لماذا سيرتدي حكام مباراة السعودية ضد أوروغواي اللون الوردي؟

خبرني - في لفتة تعبيرية ترتبط بالهوية البصرية لمدينة ميامي الأمريكية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة المجموعة الثامنة بين منتخبي أوروغواي والسعودية، والمقرر إقامتها الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 بالتوقيت المحلي، سيرتدي قمصانا باللون الوردي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني وطاقمه المساعد، كبادرة تقدير لحسن ضيافة مدينة ميامي، التي اتخذتها لجنة الحكام مقرا لإقامة أعضائها خلال التحضيرات التي سبقت انطلاق البطولة، والتي امتدت لنحو شهرين.

وفي سياق تعليقه على هذه المبادرة، أوضح بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام في "الفيفا" أن اختيار اللون "الوردي الفلامنغو" جاء ليعكس الامتنان للمدينة التي احتضنتهم طوال فترة إقامتهم.