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فعاليات وبث لمباراة النشامى والنمسا في المدرج الروماني

  • 15 حزيران 2026
  • 17:06
فعاليات وبث لمباراة النشامى والنمسا في المدرج الروماني

خبرني  - أعلنت وزارة الشباب، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني وسط البلد، وذلك ضمن أول مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم.

وتأتي هذه المتابعة التي تقام تحت عنوان "مع النشامى في المدرج الروماني"، كفعالية وطنية مفتوحة للجميع، تتخللها أنشطة متنوعة في أجواء تشاركية تجمع الأردنيين خلف المنتخب الوطني وتسانده في هذا الإنجاز التاريخي.

وتقام الفعالية الأربعاء 17 حزيران، حيث تفتح البوابات أمام الجمهور عند الساعة الخامسة صباحاً، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السابعة صباحاً.

وأكدت الوزارة أن الدعوة عامة ومجانية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مباريات المنتخب الوطني اللاحقة ضمن منافسات كأس العالم في المكان نفسه.

كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن توفير حافلات لنقل الجمهور إلى موقع الفعالية، انطلاقاً من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي في القويسمة، ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في منطقة المقابلين؛ تسهيلاً لمشاركة المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من حضور الفعالية ومؤازرة المنتخب الوطني.

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