ترمب يعلن بدء عبور ناقلات النفط من هرمز وسط حذر تجاري ومخاوف أمنية

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على "تروث سوشيال"، أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز، مؤكدا أن السفن المحملة بالنفط تعبر بسلام عبر الممر الجنوبي للمضيق.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي رسوم على الملاحة على المدى الطويل، لافتا إلى توفر مسارات ملاحية بديلة.

وفي المقابل، تتعامل شركات الشحن وتجارة الطاقة العالمية بحذر شديد مع الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران لإعادة فتح المضيق، وسط تساؤلات حول قدرة الملاحة على استئناف نشاطها الطبيعي بعد أشهر من التوترات.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي أن المضيق سيشهد فتحا فعليا يوم الجمعة، إلا أن ملاك السفن والتجار يفضلون انتظار المزيد من التفاصيل قبل العودة إلى العبور بشكل اعتيادي.

وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن نحو ستمائة سفينة لا تزال عالقة داخل الخليج، في حين تنتظر مئات السفن الأخرى خارج المضيق لدخوله فور انتظام الحركة.

وتظل المخاطر الأمنية الحاجز الأبرز أمام استئناف الحركة الملاحية بشكل كامل، في ظل المخاوف من انتشار الألغام البحرية، واحتمالية فرض قيود جديدة على السفن العابرة، ناهيك عن استمرار ارتفاع تكاليف التأمين على الرحلات البحرية.